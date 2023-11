Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringendorf

Mit Leitplanke kollidiert - Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Mit der Leitplanke kollidiert ist am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr ein Peugeot-Fahrer auf der B 32 zwischen Sigmaringendorf und Scheer. Während an dem Pkw lediglich geringerer Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand, verlief ein Drogenvortest bei dem Fahrer positiv auf mehrere Betäubungs- und Beruhigungsmittel. Der 33 Jahre alte Fahrer musste die Polizisten daraufhin zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Um den beschädigten Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Stetten am kalten Markt

Spiegelstreifer - Unfallbeteiligter fährt weiter

Im Gegenverkehr hat am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der L 218 zwischen Stetten am kalten Markt und Glashütte ein bislang unbekannter Autofahrer einen BMW gestreift und an diesem den Seitenspiegel beschädigt. Anschließend fuhr der Unfallbeteiligte in Richtung Glashütte weiter, ohne die Unfallaufnahme zu ermöglichen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Sigmaringendorf

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat am Donnerstag zwischen 7.45 Uhr und 13.45 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Baumgartenweg auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters einen Mazda gestreift. Der Unbekannte verursachte an dem geparkten Wagen einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro und fuhr anschließend einfach davon. Das Polizeirevier Sigmaringen hat den Unfall aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Verursacher unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Herbertingen

Brennholzlager gerät in Brand

Ein privates Brennholzlager hinter einer Garage ist am Donnerstagabend in der Straße "Auf der Steinung" aus noch unklarer Ursache in Brand geraten. Gegen 20.30 Uhr rückten die Feuerwehr und Polizei zu dem Feuer aus, nachdem eine Anruferin dieses mitgeteilt hatte. Die Wehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderten somit ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte Garage sowie das nahestehende Wohnhaus. Das Dach der Garage musste im Zusammenhang mit den Löscharbeiten vorsorglich in Teilen abgedeckt werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 15.000 Euro beziffert, Personen wurden nicht verletzt. Hinweise auf eine mutwillige Brandstiftung bestehen derzeit nicht.

