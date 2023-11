Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bereich Offenbach II: Ladendiebinnen flohen; Wer fuhr gegen den schwarzen Mercedes?

1. Ladendiebinnen flohen: Wer hat etwas gesehen? - Seligenstadt

(jm) Zwei 35 bis 40 Jahre alte Frauen flüchteten am späten Donnerstagvormittag nach einem Ladendiebstahl aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße. Gegen 11.25 Uhr standen die beiden Unbekannten vor dem Schaufenster des Geschäfts und betrachteten mehrere Kleidungsstücke auf einem dortigen Ständer. Während die 1,70 bis 1,75 Meter große Täterin mit blonden langen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren, mehrere Kleidungsstücke von dem Ständer nahm, stand ihre Komplizin offensichtlich "Schmiere". Danach rannte das Duo davon. Die Inhaberin bemerkte den Diebstahl und verfolgte eine der Damen über die Mauergasse in Richtung Jakobstraße. Dort konnte sie die blonde Frau zwischenzeitlich einholen, die jedoch keine Beute mehr bei sich hatte. Die Inhaberin fand die Kleidungsstücke kurz darauf in der Jakobstraße unter einem dortigen Fahrzeug deponiert. Letztlich rannten die beiden Unbekannten davon. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

2. Wer fuhr gegen den schwarzen Mercedes? - Neu-Isenburg

(jm) Wer am Dienstagmorgen in der Valkenierstraße im Bereich der 10er-Hausnummern unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Gegen 11 Uhr hörten Anwohner einen Schlag und sahen anschließend einen hellen Lieferwagen davonfahren. Zuvor hatte dieser offenbar beim Vorbeifahren eine geparkte schwarze Mercedes E-Klasse an der Fahrerseite erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von geschätzten 5.000 Euro. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern.

