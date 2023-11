Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bereich Main-Kinzig: Anhänger gestohlen - Zeugen gesucht!; Unfallflucht in Biebergemünd/Bieber

1. Anhänger gestohlen: Zeugen gesucht! - Hanau/Lamboy

(fg) In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte einen im Buchenweg abgestellten Anhänger des Herstellers Temared gestohlen. Den Diebstahl des schwarzen Anhängers vom Typ SGV stellte die Eigentümerin am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, fest. Am Gefährt, das im Bereich der 50er-Hausnummern abgestellt war, befanden sich Pforzheimer Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 6806. Es handelte sich um einen Anhänger zum Verkauf mit einem abgerundeten Dach; zudem waren pinkfarbene Logos und Schriftzüge an den Seiten angebracht. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Unfallflucht: Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab - Biebergemünd/Bieber

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 889 bittet die Polizei um Hinweise zum Verursacher. Kurz nach 16.30 Uhr bog nach ersten Angaben ein Unbekannter aus einem Forstweg im Bereich des dortigen Waldes nach rechts auf die Kreisstraße in Richtung Landesstraße 2905 ab. Hierbei soll der oder die Fahrerin auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, sodass ein 67-Jahre alter Kia-Lenker, der in Richtung Biebergemünd-Bieber unterwegs war, ausweichen musste. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte einen Abhang hinunter; der der blaue Ceed kam an einem querliegenden Baum zum Stehen. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Opel Corsa gehandelt haben. Die Unfallfluchtermittler nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

