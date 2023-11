POL-OF: Bereich Offenbach: Täterfestnahme nach Autoaufbruch; Polizei nimmt 27-Jährigen vorläufig fest; Suzuki prallte gegen Laterne; Kupfer von Friedhofsgelände geklaut

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Täterfestnahme nach Autoaufbruch - Offenbach

(jm) Einen mutmaßlichen Autoaufbrecher nahmen Beamte des Polizeireviers Offenbach am Mittwochabend vorläufig fest. Kurz nach 19.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge über Notruf eine Person, die eine Scheibe eines Autos in der Hebestraße eingeschlagen haben soll. Die Person soll zunächst in ein Gebüsch geflüchtet und anschließend weggelaufen sein. Herbeigeeilte Streifen nahmen kurz darauf einen 57 Jahre alten Mann aus Offenbach im Zuge der Fahndungsmaßnahmen vorläufig fest. Im mitgeführten Rucksack des Verdächtigen fanden die Beamten einen Bohrhammer auf, der offensichtlich aus dem geparkten Renault mit eingeschlagener Heckscheibe gestohlen wurde. Der Tatverdächtige musste für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Der 57-Jährige wurde am Donnerstagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, zur richterlichen Vorführung gebracht. Der Tatverdächtige ist bereits mehrfach wegen Einbrüchen in Fahrzeuge aufgefallen und steht wegen gleichgelagerter Delikten, unter laufender Bewährung. Gegen ihn erging daher Untersuchungshaftbefehl und er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei möchte auch weiterhin die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld im Auto liegen. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

- Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

- Ansonsten parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer (069 8098-2424) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

2. Polizei nimmt 27-Jährigen vorläufig fest - Dietzenbach

(fg) "Eine Person trägt gerade Autoreifen raus. Sie befindet sich auf der Rückseite in Richtung des dortigen Baches": In etwa so lautete die Alarmierung der Polizei am Donnerstagabend über einen mutmaßlichen Einbrecher auf dem Gelände eines Autohandels in der Waldstraße (50er-Hausnummern). Kurz darauf nahmen die herbeigeilten Beamtinnen und Beamten einen 27-Jährigen vorläufig fest. Dieser steht im Verdacht, ein Loch in den dortigen Maschendraht geschnitten und anschließend mehrere Räder vom dortigen Gelände entwendet zu haben. Die Räder wollte der Mann aus Offenbach wohl auf eine bereitgestellte Sackkarre laden. Im Rahmen der Festnahme leistete der mutmaßliche Einbrecher Widerstand, weshalb die Polizei nebst der Einbruchsanzeige auch eine Widerstandsanzeige fertigte. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte noch eine weitere Person beim Diebstahl der Räder beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die in Tatortnähe auffällige Personen oder auch Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Suzuki prallte gegen Laterne - Rodgau/Jügesheim

(fg) Offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache verlor eine Suzuki-Fahrerin am Mittwochnachmittag die Kontrolle über ihren Wagen und prallte in der Weiskircher Straße gegen eine dortige Straßenlaterne; am Wagen, der abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden. Die Beifahrerin zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu und kam ebenso wie die Suzuki-Lenkerin zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Da eine der Insassinnen zunächst im Auto eingeschlossen war, wurde die Feuerwehr alarmiert, die die Dame letztlich befreite. Die beschädigte Laterne wurde aus Sicherheitsgründen von den Stadtwerken und der Feuerwehr abgebaut. Während der Unfallaufnahme, die gegen 16.30 Uhr abgeschlossen war, wurde der Bereich um die Unfallstelle gesperrt.

4. Kupfer von Friedhofsgelände geklaut - Neu-Isenburg/Dreieich

(fg) In der Zeit zwischen Mittwochmorgen, 9 Uhr und Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr, waren Unbekannte auf dem Friedhofsgelände im Mitteldicker Weg in Dreieich (Buchschlag) zugange und entwendeten die Kupferdachrinne der dortigen Trauerhalle; sie verursachten hierdurch einen Schaden von mehreren tausend Euro. Im weiteren Verlauf hebelten die Täter noch die Eingangstür der Trauerhalle auf, offenbar um nach weiterem Diebesgut Ausschau zu halten. Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen sie jedoch nichts aus den Räumlichkeiten mit. Am Donnerstagmorgen wurde zudem der Diebstahl von Kupfer vom Gelände eines Friedhofs in Neu-Isenburg (Zeppelinheim - Hundert Morgen Schneise) mitgeteilt. Die Polizei prüft nun die Zusammenhänge der beiden Diebstähle. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 10.11.2023, Pressestelle, Felix Geis

