Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bereich Main-Kinzig: Blitz für Kids: Schüler verteilen Karten - Hammersbach; Zeugensuche nach Unfallflucht - Gelnhausen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

1. Blitz für Kids: Schüler verteilen Karten - Hammersbach

(jm) Nach den Herbstferien haben Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südosthessen verstärkt auf die Schulwegsicherung geachtet und insbesondere vor Schulen in den Städten und Landkreisen Kontrollaktionen durchgeführt. Um das Bewusstsein der Kraftfahrer für die Kinder zu schärfen, führten die Schutzleute vor Ort aus Erlensee und Bruchköbel mit Unterstützung von weiteren Einsatzkräften der Polizeistation Hanau II sowie dem Ordnungsamt am Mittwochmorgen im Rahmen der hessenweiten Aktion "Blitz für Kids" Geschwindigkeitskontrollen vor der Astrid-Lindgren-Schule durch. Dabei wurden neun Kinder der vierten Klasse selbst als kleine "Helfer" in diese Kontrolle mit einbezogen und sprachen die Autofahrer direkt an. Sie bedankten sich bei den vorbildlichen Fahrerinnen und Fahrer und überreichten eine grüne Karte für das Einhalten der Geschwindigkeit. Gelbe Karten hingegen bekamen die Verkehrsteilnehmer, die zu schnell unterwegs waren. Zwischen 8 und 10 Uhr führten die Ordnungshüter gemeinsam mit den Kindern die Aktion im Köbler Weg durch. Die Beamten prüften zunächst die Geschwindigkeit mittels Laser und führten die Fahrzeuge anschließend in eine Kontrollstelle. Dort gingen die Schülerinnen und Schüler in Begleitung der Polizisten selbstständig an die Fahrzeuge heran und übergaben die Karten. "Sie übergaben insgesamt 14 grüne und 8 gelbe Karten an die Autofahrerinnen und Autofahrer," bilanzierte Polizeioberkommissarin Julia Koch und ergänzte: "Die Verkehrsteilnehmer waren sehr angetan von der Kontrollaktion und haben angeregte Gespräche mit den Kindern geführt." Weiterhin merkte die Schutzfrau vor Ort positiv an, dass der überwiegende Teil der Eltern sehr langsam und umsichtig in diesem Bereich fuhren. Auch die Schulleiterin war mit dem Aktionstag sehr zufrieden.

Hinweis: Zwei Bilder der Blitz-Kids mit den Polizisten sind dieser Meldung beigefügt (Quelle: Polizeiposten Erlensee).

2. Zeugensuche nach Unfallflucht: schwarzer Leon Sportstourer beschädigt - Gelnhausen/Roth

(jm) Wer am Mittwochmittag auf der Leipziger Straße im Bereich der 70er-Hausnummern unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben, die sich zwischen 12.30 und 14 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Einkaufsmarkt ereignet hat. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den schwarzen Seat Leon Sportstourer beschädigt und einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich die oder der Verantwortliche davon. Hinweise nimmt die Polizei Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 09.11.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell