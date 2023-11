Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Truck & Bus"-Kontrollen; Schriftzug an Fassade von Kindertagesstätte hinterlassen; Unbekannte stahlen Kupfer von Friedhofsgelände und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig/Offenbach

"Truck & Bus"-Kontrollen: Polizei kontrollierte Fahrzeuge an Autobahn 45 (Pfingstweide-West) und Autobahn 3 (Tank- und Rastanlage Weiskirchen)

(fg) Polizeibeamte haben am Dienstag auf dem Parkplatz Pfingstweide-West an der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Aschaffenburg sowie auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen an der Autobahn 3 Lastwagen sowie Busse unter die Lupe genommen und dabei einige Verstöße festgestellt. In der Zeit von 8 bis 15 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 68 Fahrzeuge beziehungsweise Gespanne und 58 Personen; die dort stattgefundenen Kontrollen im gewerblichen Güter- und Personenverkehr, auf dem hier der Schwerpunkt lag, sind Teil der derzeit stattfindenden Kontrollwoche "Truck and Bus". Im Zuge der Kontrollen wurde unter anderem ein Diagnosegerät als Unterstützung eingesetzt, um bei den Fahrzeugen über Fehlercodes des Fahrzeugdiagnosesystems schwerwiegende verkehrstechnische Mängel oder Manipulationen zu entdecken. Hierzu zählen zum Beispiel Veränderungen oder Mängel am AdBlue-System, am Fahrtenschreiber oder am Geschwindigkeitsbegrenzer. Zwei Lastkraftwagen auf dem Parkplatz Pfingstweide-West wiesen entsprechende Mängel auf, die nun behoben werden müssen. Zwei weitere LKW-Fahrer, die keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzen, mussten jeweils eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Bei den Kontrolltätigkeiten hatten die Beamten vor allem die Sicherheit im Blick. Bei Überladungen etwa kann sich der Bremsweg der Fahrzeuge deutlich verlängern und dadurch ein erhöhtes Gefahrenpotential entstehen, auch für andere Verkehrsteilnehmer. Insgesamt gab es drei Verstöße gegen die Ladungssicherung sowie die Feststellung einer Überladung; der überladene LKW musste daher stehenbleiben - die Weiterfahrt wurde untersagt. Kontrolliert wurden die Fahrerinnen und Fahrer des gewerblichen Güterverkehrs wie auch des Busreiseverkehrs zusätzlich im Hinblick auf die Einhaltung geltender Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten). Nur wer fit sowie ausgeruht ist, kann sicher am Straßenverkehr teilnehmen. Bei acht Lenkern resultierten dahingehend auch noch Anzeigen gegen solche Sozialvorschriften, weil sie eben diese Lenk- und Ruhezeiten nicht ordnungsgemäß einhielten. Die Polizisten werden auch weiterhin ein Augenmerk auf den gewerblichen Verkehr haben und kündigten weitere zielgerichtete Kontrollen an.

Bereich Offenbach

1. Weißer VW von der Unfallstelle geflüchtet: Wer kann Hinweise geben? - Autobahn 3 / Anschlussstelle Hanau

(lei) Den oder die Lenkerin eines weißen VW sucht derzeit die Polizeiautobahnstation Langenselbold, nachdem es am Dienstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen war. Ein Audi-Fahrer wollte die Schnellstraße an der Anschlussstelle Hanau auf die Bundesstraße 45 in Richtung Dieburg verlassen, als sich der weiße VW mit SÜW-Kennzeichen (Landkreis Südliche Weinstraße) im Zuge eines Fahrstreifenwechsels offenbar so knapp vor den Audi setzte, dass dieser abrupt und stark abbremsen musste. Eine dahinter befindliche Seat-Fahrerin bemerkte das Bremsmanöver des Vorausfahrenden offenbar zu spät und fuhr auf den Audi auf, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Der VW, bei dem es sich um einen Kleinbus handeln soll, fuhr anschließend unerlaubt davon. Weitere Hinweise zur fahrenden Person des flüchtigen VW bitte an die Polizeiautobahnstation Langenselbold (06183 91155-0).

2. Schriftzug an Fassade von Kindertagesstätte hinterlassen - Offenbach

(fg) An der Fassade einer Kindertagesstätte im Otto-Steinwachs-Weg haben Unbekannte am Wochenende einen Schriftzug hinterlassen, weshalb die Polizei nun wegen Sachbeschädigung mittels Graffiti ermittelt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr. Hinweise bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Unbekannte stahlen Kupfer von Friedhofsgelände - Rödermark/Ober-Roden

(fg) Auf Kupfer hatten es Unbekannte abgesehen, die zwischen Montagnachmittag, 16.30 und Dienstagmorgen, 9 Uhr, auf dem Friedhofsgelände in der Kapellenstraße in Ober-Roden zugange waren. Ersten Erkenntnissen zufolge zerstörten die Täter zunächst das Vorhängeschloss am Einfahrtstor (Seiteneingang über die Frankfurter Straße) und verschafften sich somit eine Zufahrt zum Friedhofsgelände. Hiernach entfernten sie auf bis dato unbekannte Weise das Kupferdach eines dortigen Pavillons sowie einen Handlauf. Offenbar wurden zur Demontage entsprechende Werkzeuge und zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug genutzt; dies dürfte Lärm verursacht haben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. Gräber und weitere Grabdenkmale blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unberührt.

4. Zeugensuche nach Einbruch in Kindertagesstätte - Dreieich/Dreieichenhain

(jm) Einbrecher drangen in eine Kindertagesstätte in der Straße "An der Winkelsmühle" ein und machten Beute. Am Dienstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, meldete eine Mitarbeiterin den Einbruch. Der oder die Täter gelangten durch den rückwärtigen Bereich in das Innere des Gebäudes und entwendeten unter anderem Bargeld und einen Laptop. Die Kripo Offenbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 08.11.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell