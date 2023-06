Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebespärchen im Netto-Markt

Gera (ots)

Durch zwei, bisher unbekannte Täter kam es am 17.06.2023, gegen 14:30 Uhr zu einer Diebstahlshandlung in Netto-Markt, Reichsstraße. Eine Frau und ein Mann betraten den Laden mit einem grün-beige gefärbten Kinderwagen und legten diverse Waren in diesen hinein. Als das Pärchen den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte wurden sie von einer Mitarbeiterin des Netto-Marktes angesprochen. Diese begann die Waren aus dem Kinderwagen zu nehmen. Um sich das Beutegut zu sichern rempelte der männliche Täter die Verkäuferin mit seiner Schulter an und floh aus dem Laden. Dabei hielt der Mann ein Kleinkind auf dem Arm. Eine im Nahbereich durchgeführte Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern. Hinweise werden vom Inspektionsdienst der Landespolizeiinspektion Gera (07545 Gera, Theaterstraße 3, Tel. 0365 829-0) entgegen genommen.

