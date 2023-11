POL-OF: Schneller Ermittlungserfolg der Staatsanwaltschaft Hanau und der Kriminalinspektion Staatsschutz nach Entfernung von Israel-Flaggen am Hanauer Marktplatz

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Wohnungsbrand - Dietzenbach Am gestrigen Freitag gegen 17.45 Uhr meldeten Anwohner eine starke Rauchentwicklung in einem Hochhaus im Rohrbrunner Weg. Aus noch ungeklärter Ursache geriet in einer Wohnung in der zehnten Etage ein Geschirrspüler in Brand. Die Wohnung wurde stark verrußt und ist derzeit nicht bewohnbar. Personen ...

mehr