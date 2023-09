POL-RE: Datteln: Unfall am Kreisverkehr - Kind leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache ist ein 59-jähriger Fahrradfahrer aus Oberhausen am Donnerstag um 13:30 Uhr an der Beckstraße gestürzt. Der Mann war auf einem Weg der Tetraederhalde unterwegs. Hinweise auf einen weiteren Verkehrsteilnehmer, der an dem Unfall beteiligt sein könnte, liegen nicht vor. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer, ein Rettungswagen fuhr ihn in ein ...

