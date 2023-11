Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen, von Samstag, 04.11.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wohnungsbrand - Dietzenbach

Am gestrigen Freitag gegen 17.45 Uhr meldeten Anwohner eine starke Rauchentwicklung in einem Hochhaus im Rohrbrunner Weg. Aus noch ungeklärter Ursache geriet in einer Wohnung in der zehnten Etage ein Geschirrspüler in Brand. Die Wohnung wurde stark verrußt und ist derzeit nicht bewohnbar. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden durch zahlreiche Schaulustige erschwert.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 04.11.2023, Pradel, PvD

