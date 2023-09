Polizei Düren

POL-DN: Verbrauchermarkt durch Einbrecher angegangen

Nideggen (ots)

Die Polizei fahndet derzeit nach mehreren Personen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag (16.09.2023 gegen 00:15 Uhr) versuchten, in einen Verbrauchermarkt in der Straße "Am Eisernen Kreuz" einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zunächst zwei doppelflügelige Schiebetüren im Eingangsbereich aufgebrochen, um zur Eingangstüre, die in den Verkaufsraum führt, zu gelangen. Diese versuchten die Unbekannten dann mit massiver Gewalt ebenfalls aufzubrechen. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Jedoch scheiterte der Zugangsversuch, oder die Täter wurden gestört. Sie verließen die Tatörtlichkeit unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte die Spuren.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, den Tätern und auch zu eventuellen Fluchtfahrzeugen machen können. Diese werden gebeten sich bei der Kreispolizeibehörde unter 02421-949-0 zu melden.

