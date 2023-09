POL-DN: Trunkenheitsfahrt endete im Kreisverkehr

Merzenich (ots) - Am Samstagnachmittag befuhr ein Ehepaar aus Hürtgenwald gegen 14:45 Uhr mit ihren Pedelecs den Geh/-Radweg an der Landesstraße 263, von Merzenich-Girbelsrath in Richtung Nörvenich-Eschweiler über Feld. Infolge einer kurzen Unachtsamkeit verhakten sich beim Nebeneinanderfahren die Lenkstangen der Zweiräder. Die 54-jährige Frau sowie ihr 57 Jahre ...

mehr