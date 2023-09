Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Pkw gerät auf Gegenfahrbahn und verursacht Unfall

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.09.2023 kam es gegen 18:50 Uhr zu einem Streifvorgang zweier Autos auf der L155 zwischen Bergalingen und Wehr. Ein 23-jähriger Autofahrer war nach bisherigem Kenntnisstand in einer Kurve auf der L155 zwischen Bergalingen und Wehr auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte dort den Pkw eines 37-Jährigen gestreift. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

