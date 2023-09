Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Kreuzau (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagnachmittag (14.09.2023) in Kreuzau ereignete.

Ein 41-Jähriger aus Kreuzau war gegen 15:00 Uhr auf der Maubacher Straße unterwegs. Auf dem Beifahrersitz seines Pkw saß sein 12-jähriger Sohn, auf der Rücksitzbank befand sich ein Freund seines Sohnes (13 Jahre, ebenfalls aus Kreuzau). Der Mann aus Kreuzau befuhr die Maubacher Straße, aus Richtung Kreuzau kommend, in Fahrtrichtung Untermaubach. Nachdem er in Höhe der Hausnummer 106 an einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug vorbeigefahren war, kam ihm ein Pkw entgegen. Aus bislang nicht geklärter Ursache verließ das Auto, an dessen Steuer eine 51-Jährige aus Kreuzau saß, seinen Fahrstreifen und geriet in den Gegenverkehr. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei der Kollision wurden die beiden Kinder leicht verletzt, der 41-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Unfallverursacherin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

