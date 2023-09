Polizei Düren

POL-DN: Unglückliches Ende einer Ausfahrt mit den Elektrofahrrädern

Merzenich (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein Ehepaar aus Hürtgenwald gegen 14:45 Uhr mit ihren Pedelecs den Geh/-Radweg an der Landesstraße 263, von Merzenich-Girbelsrath in Richtung Nörvenich-Eschweiler über Feld. Infolge einer kurzen Unachtsamkeit verhakten sich beim Nebeneinanderfahren die Lenkstangen der Zweiräder. Die 54-jährige Frau sowie ihr 57 Jahre alter Ehemann kamen zu Fall und verletzten sich hierbei glücklicherweise nur vergleichsweise leicht. Beide wurden mit einem Rettungswagen zu einem nahegelegenen Krankenhaus transportiert, das sie nach einer Behandlung später wieder verlassen konnten. An den Pedelecs entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei empfiehlt aus Gründen des Selbstschutzes für Fahrer von motorisierten und nicht-motorisierten Fahrrädern: "Tragen Sie einen Helm - ein Kopfschutz kann Ihr Leben retten".

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell