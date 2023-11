Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung an Bahnsteig

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen am Mittwochabend auf einem Bahnsteig des Bahnhofs Sigmaringen hat das Polizeirevier Sigmaringen die Ermittlungen aufgenommen. Zwei sich offensichtlich Bekannte im Alter von 23 und 40 Jahren gerieten aus noch unklaren Hintergründen in einen verbalen Streit. Der Jüngere soll den Älteren hierauf mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben und später den am Boden Liegenden getreten haben. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den deutlich alkoholisierten 40-Jährigen. Auf den 23-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft zu.

Sigmaringen

Von Auto erfasst - Fußgängerin leicht verletzt

Von einem Auto erfasst wurde eine 25 Jahre alte Fußgängerin am Mittwochvormittag in der Adlerstraße. An einem Fußgängerüberweg hatte sich der Fahrer eines Renault eigenen Angaben zufolge auf eine weitere Fußgängerin auf der Verkehrsinsel konzentriert und dabei die 25-Jährige übersehen, die von rechts auf die Fahrbahn trat. Die junge Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, ein Rettungsdienst brachte sie vorsorglich zu weiteren ärztlichen Abklärungen in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

