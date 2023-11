Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Lkw touchiert Pkw beim Überholen

Bei starkem Regen berührte ein bislang unbekannter Lkw-Lenker am Freitag, gegen 17:00 Uhr, auf der Autobahn A96 in Fahrtrichtung Memmingen kurz vor der Anschlussstelle Leutkirch Süd mit seinem Fahrzeug ein auf der rechten Fahrspur fahrendes Auto. Der Lkw befand sich gerade im Begriff den Pkw zu überholen, als er aus noch ungeklärter Ursache auf den rechten Fahrstreifen geriet und das Auto an der Fahrerseite beschädigte. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1500.- Euro. Nach dem Unfall setzte der Fahrer seine Fahrt mit seinem gelb-weißen Lastwagen ohne anzuhalten fort. Zeugen, die Angaben zum Lkw oder dessen Lenker machen können, werden gebeten sich unter 07563/90990 bei der Verkehrspolizei in Kißlegg zu melden.

Bavendorf

Tanklastzug kollidiert mit Pkw

Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 30.000.- Euro sowie eine verletzte Person waren das Ergebnis eines Zusammenstoßes zwischen einem Lkw mit Anhänger und einem Pkw am Freitagabend in Bavendorf. Der Lenker des Lastzuges wollte ersten Aussagen zufolge eine ampelgeregelte Kreuzung noch bei Gelblicht überqueren. Dabei übersah er ein bereits losgefahrenes anderes Fahrzeug, in welches er in Folge seitlich hineinfuhr. Die Autofahrerin musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, ihr Pkw wurde abgeschleppt. Durch die notwendigen Maßnahmen, war der Verkehr auf der B33 für etwa eine Stunde beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell