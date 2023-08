Polizei Hagen

POL-HA: Frau stürzt mit Pedelec nach Zusammenstoß mit einem Auto

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Weststraße in Vorhalle kam es am Mittwoch (30.08.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Pedelec-Fahrerin leichte Verletzungen zuzog. Um 13.10 Uhr fuhr die 65-Jährige in Richtung Hagen, als sie an der Einmündung zur Westpreußenstraße einen Peugeot sah, der zunächst kurz bremste. Der 24-jährige Fahrer wollte nach rechts auf die Weststraße abbiegen, übersah dabei die Radfahrerin und fuhr wieder an. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto des Mannes aus Wetter und der 65-Jährigen. Diese stürzte und fiel auf die Seite, sie gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell