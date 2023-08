POL-HA: Kind fährt mit Mountainbike in geparktes Auto

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Dienstag, 29.08.2023, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 20:20 Uhr einen Rollerfahrer in der Bahnstraße. Er fuhr sehr unsicher und schwankte beim Abbiegen in einer Kurve. Die Beamten hielten den Mann an. Während der Kontrolle musste er sich an seinem Fahrzeug abstützen. Er sprach undeutlich und verwaschen. Dem Hagener war es nicht möglich, in gerader Linie zu laufen. Ein ...

