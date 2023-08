Polizei Hagen

POL-HA: Falsche Handwerker verschaffen sich Zugang zum Haus eines 87-Jährigen und entwenden Geld

Hagen-Dahl (ots)

In Dahl gaben sich zwei Männer am Mittwoch (30.08.) als Handwerker aus - den Betrügern gelang es so, in das Haus eines 87-Jährigen zu kommen. Gegen 17 Uhr klingelten die beiden Unbekannten an der Tür des Seniors. Eine Person zeigte dem Rentner einen Ausweis, der mit einer Firmenaufschrift bedruckt war. Die Männer erklärten ihm, dass es in der Straße Probleme mit dem Wasserdruck geben würde und sie dies überprüfen müssten. Der 87-Jährige gewährte ihnen daraufhin Eintritt in sein Haus. Die Personen hätten mit einem echt wirkenden Gerät den Wasseranschluss in den einzelnen Etagen geprüft. Dabei trennten sich die falschen Handwerker auf, anschließend verließen sie das Haus. Der 87-Jährige bemerkte nach der Verabschiedung, dass die Betrüger Bargeld an sich genommen hatten.

Die unbekannten Täter, die durchgehend Handschuhe getragen haben, beschrieb der 87-Jährige wie folgt: Person 1: Männlich, ca. 25 Jahre alt, 190 cm groß, athletische Figur, dunkle Haare. Er trug einen Blaumann. Person 2: Männlich, ca. 18 bis 19 Jahre alt, 160 cm bis 165 cm groß, normale Statur. Er trug eine dunkelgraue Mütze sowie graue Arbeitskleidung.

Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

