Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 16-Jährige in Bus belästigt + Kinder angesprochen - Zeugen gesucht + Einbrüche + Betrunken Unfall gebaut

Gießen (ots)

Grünberg: 16-Jährige in Bus belästigt

Am Mittwoch (13.09.2023) stieg eine 16-Jährige am Schloss kurz vor 15.00 Uhr in den Bus der Linie 74. Mit ihr zusammen stieg ein bislang unbekannter Mann ein und setzte sich im Bus in ihre Nähe. Dann führte er exhibitionistische Handlungen vor der jungen Frau durch. Der Unbekannte stieg an einer Haltestelle in Klein-Eichen aus. Es befanden sich weitere Fahrgäste im Bus, die als Zeugen infrage kommen.

Ebenso sucht die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können. Er wurde als 20 bis 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hat eine dunkle Hautfarbe, schwarze kurze Haare, einen vorstehenden Oberkiefer und auffällig gelbe Zähne. Er trug eine Jeans und hatte ein Hemd oder ein T-Shirt an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann Hinweise zu der Person geben? Wer hat diese Person im Nahbereich Grünberger Schloss oder Umgebung schon einmal gesehen? Wer saß ebenfalls in der Buslinie 74?

Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641 7006-6555.

Pohlheim: Kinder angesprochen - Zeugen gesucht

Am Freitag (11.09.2023) sprach nach derzeitigen Erkenntnissen ein Unbekannter aus einem Fahrzeug heraus eine Gruppe Schüler an. Die Gruppe stand gegen 08.00 Uhr in Holzheim an der Bushaltestelle "Schälgärten", als dort ein weißer Kleinbus hielt.

Der unbekannte Fahrer habe den Kindern angeboten, diese mit zur Schule zu nehmen, da sonst kein Bus mehr fahre. Die Kinder reagierten richtig, lehnten das Angebot ab und erzählten später ihren Eltern vom Vorfall. Der Mann fuhr ohne weitere Gespräche davon.

Die Polizei ermittelt, bittet um Hinweise und fragt: Wer hat den Mann oder den weißen Kleinbus gesehen? Ist der Mann oder das Fahrzeug vorher schon einmal aufgefallen?

Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 an die Polizei.

Gießen: Frau berührt

Am Marktplatz im Bereich der Bushaltestelle berührte ein Unbekannter eine 19-Jährige gegen deren Willen im Oberkörperbereich. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.25 Uhr.

Den Mann beschrieb die Frau als ca. 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß mit mitteleuropäischer Erscheinung. Er hat ein ungepflegtes Erscheinungsbild, blonde, kurze Haare und einen Dreitagebart. In seinem rechten Ohr hat er einen Tunnel. Er trug zur Tatzeit eine graue Kapuzenjacke, blaue Jeans und einen dunklen Rucksack.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet unter 0641 7006-6555 um Hinweise.

Gießen: Einbrüche

Zwischen Mittwochabend (13.09.2023) und Donnerstagmorgen gegen 06.35 Uhr erbeuteten Einbrecher mehrere Wertgegenstände in der Straße Lutherberg aus einem dortigen Gemeindehaus. Sie hebelten dazu mehrere Türen auf und flüchteten nach der Tat unerkannt.

Mehrere Fahrräder der Marke "Canyon" im Wert von ca. 10.000 Euro erbeutete ein Dieb zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen aus einem Keller. Gegen 07.30 Uhr bemerkte ein Anwohner der Mittermaierstraße den Einbruch. Neben seinem Keller wurden sechs weitere aufgebrochen und durchsucht. Die Ermittlungen dauern an.

In der Friedrichstraße schlugen Einbrecher zwischen Dienstag (05.09.2023) und Freitag (08.09.2023) zu. Dort verschafften sie sich Zutritt zum Mehrfamilienhaus und versuchten einen Keller aufzuhebeln. Der Versuch misslang jedoch.

Hinweise zu den Fällen erbittet die ermittelnde Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Wettenberg: Betrunken Unfall gebaut

Am frühen Mittwochabend fuhr eine Frau mit ihrem Fahrzeug die Seestraße in Krofdorf-Gleiberg entlang. Sie stieß dabei gegen einen geparkten Audi. Hierbei verletzte sich die 59-Jährige Fahrerin aus dem Landkreis Gießen leicht. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf 10.000 Euro. Die eingeschalteten Schutzleute stellten Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck, das Gerät zeigte 1,73 Promille an. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu.

Gießen: Auto aufgebrochen

In der Alicenstraße brach ein Unbekannter am Mittwoch in der Zeit von 20.15 Uhr bis 22.50 Uhr einen geparkten Audi auf. Er schlug eine Seitenscheibe ein und gelangte so an ein auf dem Sitz liegendes Laptop. Die Polizeistation Gießen Süd bittet um Zeugenhinweise unter 0641 7006-3555.

Buseck: Weißes Fahrzeug flüchtet nach Unfall

Gegen 11.00 Uhr am Mittwoch hörte die Besitzerin eines weißen VW einen Knall. Ihren Caddy hatte sie zuvor in der Schanzenstraße in Alten-Buseck geparkt. Nach dem Knall sah die Frau noch ein weißes, nicht näher beschriebenes Auto vom Unfallort wegfahren. Der Verursacher hielt nicht an und kümmerte sich nicht weiter um den Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter 0641 7006-3755.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell