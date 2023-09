POL-GI: Hungen: Fahndungsrücknahme der Vermisstenmeldung vom 13.09.2023, 11.52 Uhr

Gießen (ots) - Gießen/Wettenberg: Einbrüche Am frühen Samstagmorgen (09.09.2023) hebelte ein Unbekannter eine Tür eines Pizzalieferdienstes in der Schützenstraße auf. So gelangte er in das Gebäude und entwendete Bargeld. Der Täter brach dort zwischen 05.30 Uhr und 06.40 Uhr ein und entkam unbemerkt. Einen ...

mehr