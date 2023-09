POL-GI: Cold Case "Sabrina" - Einladung zur zweiten DNA-Reihenuntersuchung

Gießen (ots) - Die Schutzfrau vor Ort, Lisa Romfeld, bietet am Dienstag, 26.09.2023 von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr am Rathaus in Linden (Konrad-Adenauer-Str. 25, 35440 Linden) eine Fahrradcodierung an. Um sich einen der begehrten Plätze zu sichern, vereinbaren Sie bitte telefonisch oder via E-Mail einen Termin mit unter 0641/7006-3525 (in der Zeit von 08:00 - 16:00 Uhr)oder per Mail an: Lisa.Romfeld@polizei.hessen.de Speziell ausgebildete Schutzleute versehen Ihren ...

mehr