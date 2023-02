Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Flüchtigen bei Grenzkontrollen verhaftet

Achtmonatige Jugendstrafe nicht angetreten - Bundespolizei bringt 19-Jährigen hinter Gitter

Bild-Infos

Download

Raubling (A8) / Rosenheim (ots)

Bundespolizisten haben am Sonntag (19. Februar) an der A8 bei Raubling einen flüchtigen 19-Jährigen verhaftet. Dem jungen Mann steht eine mehrmonatige Jugendstrafe bevor.

Fahnder der Rosenheimer Bundespolizei stoppten nahe der Anschlussstelle Rosenheim einen Kleintransporter mit serbischer Zulassung. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrolle der Insassen stellten die Beamten fest, dass einer der Mitfahrer auf der Rückbank mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Demnach war er im März 2022 vom Amtsgericht in Oberhausen (Regierungsbezirk Düsseldorf) wegen Diebstahls zu einer achtmonatigen Jugendstrafe verurteilt worden. Einer Ladung zum Strafantritt hatte er keine Beachtung geschenkt.

Eigenen Angaben zufolge hatte sich der zum damaligen Zeitpunkt 18-Jährige mit deutscher und serbischer Staatsangehörigkeit nach Serbien abgesetzt. Mit seiner Festnahme unmittelbar nach seiner Rückkehr in die Bundesrepublik dürfte er nicht gerechnet haben. Die Bundespolizisten brachten ihn nach einem kurzen "Zwischenstopp" in der Inspektion in Rosenheim in die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell