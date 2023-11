Ravensburg (ots) - Meersburg Pkw-Lenkerin übersieht Fußgängerin Gegen viertel nach Acht übersah am gestrigen Freitagabend eine Autofahrerin in der Daisendorfer Straße in Meersburg eine dunkel gekleidete Fußgängerin, welche die Fahrbahn überqueren wollte. Trotz Brems- und Ausweichmanöver wurde die Passantin vom Pkw erfasst und musste anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. ...

mehr