Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Mehrere Verletzte nach Kollision zweier Autos

Am Samstagvormittag, gegen 09:55 Uhr kam es auf der Messestraße zu einer folgenschweren Kollision zweier Pkws. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Fiat-Panda Fahrer die Messestraße in Richtung Stadt. An der mittels Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung mit der Rheinstraße kam es zum wuchtigen Zusammenstoß mit einem aus Richtung Allmannsweiler fahrenden VW Caddy, welchen es durch die Kollision auf die Seite legte. Beide Pkws waren zur Unfallzeit jeweils mit zwei Personen besetzt. Der Fahrer des Fiat erlitt leichte Verletzungen, seine 62-jährige Beifahrerin hatte weniger Glück. Sie zog sich schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Die 19-jährige Beifahrerin im Caddy trug leichte Verletzungen davon, der 23 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungswägen, Notärzte, sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge, sowie Reinigung der Fahrbahn blieb die Unfallstelle für den Verkehr bis ca. 13:30 Uhr gesperrt. Die Unfallursache blieb zunächst unklar und ist Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen.

