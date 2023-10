POL-FR: Teningen: Fahrräder aus Gartenhütte gestohlen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 29.10.2023, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 23:00 Uhr brach bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Bleiche" in Herbolzheim ein. Über ein aufgehebeltes Kellerfenster gelangten Sie in das Gebäudeinnere und durchsuchten es nach Wertgegenstände. Über die Höhe des Diebstahlschadens können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden. Das ...

mehr