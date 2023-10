POL-FR: Rheinhausen: Einbruch in Vereinsheim FC Oberhausen u. Volleyballverein - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - - Emmendingen Am Samstag, 28.10.2023, zwischen 11:00 und 13:00 Uhr, kam es in der Straße Im Jägeracker zu einem Wohnungseinbruch in einem dortigen Mehrfamilienhaus. Die unbekannte Täterschaft gelangte vermutlich durch die Tiefgarage in das Objekt und hebelte dort die Wohnungstür der geschädigten Familie auf. Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens ist noch unbekannt. Wer Hinweise zu ...

