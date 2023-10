Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Innenstadt - Sachbeschädigung an Pkw

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Rheinfelden-Innenstadt

Am Samstagnachmittag, zwischen ca. 16:30 und 17:30 Uhr, wurde in der Güterstraße ein geparkter silberner Geländewagen der Marke VW, mit schweizerischer Zulassung, beschädigt. Das Auto, welches im Bereich der Motorhaube und der Heckscheibe recht auffällig farbig foliert ist, stand auf dem Kundenparkplatz eines dort befindlichen Lebensmittelmarktes. In der Nähe befindet sich die Zufahrt für Anlieferfahrzeuge. Die bislang unbekannte Täterschaft verbog einen Scheibenwischer und beschädigte den Lack. Zudem wurde mehrfach gegen das Auto gespuckt.

Es dürfte Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR entstanden sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07623 74040 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

Stand: 29.10.2023, 08.00 Uhr

FLZ / PK

