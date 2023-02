Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

ZOLL-BB: Zollfahndung stoppt Hehler-Duo in Oranienburg

Berlin (ots)

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Neuruppin konnten Beamte des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg gestern in den frühen Morgenstunden dem Treiben zweier vietnamesischer Zigarettenhehler in Oranienburg ein Ende setzen. Der bislang ermittelte Steuerschaden liegt bei mindestens 40.000 Euro. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden festgenommen. Gegen beide Personen wurde bereits im Vorfeld Haftbefehl vom Amtsgericht Neuruppin erlassen. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der beiden Beschuldigten in Berlin und in den beiden Bunker-Wohnungen in Oranienburg konnten über 130.000,- Euro Bargeld, über 50.000 Stück Zigaretten, Mobiltelefone sowie diverse Unterlagen aufgefunden und sichergestellt werden. Seit März 2022 waren die Ermittler den 23- und 27-jährigen Vietnamesen auf der Spur. Diese hatten laut der Ermittlungen in Oranienburg das Vertriebsmonopol für unversteuerte und unverzollte Zigaretten. Die Zigaretten stammten nach den Erkenntnissen der Fahnder aus illegaler polnischer Produktion. Beide Beschuldigte hatten zur Lagerung der Zigaretten sogenannte Bunker in Oranienburg, aus denen sie die bestellten Mengen nach Bedarf ein- und auslieferten. In beiden Bunkern, einer Ein-Zimmer-Wohnung sowie einer Gartenlaube mit deutschen Mietern, konnten gestern über 50.000 Stück unversteuerte und unverzollte Zigaretten sowie über 130.000,- Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen beide Bunkerhalter wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen Steuerhehlerei eingeleitet.

Bei dem Einsatz wurde das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg von Beamten des Hauptzollamtes Berlin unterstützt. Über 60 Beamte waren im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

