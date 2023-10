Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut - Jestetten -- Tödlicher Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Sonntag, den 29.10.2023, gegen 01:20 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Pkw VW Golf die B 27. Er fuhr aus der Schweiz heraus in Richtung Jestetten und prallte nach einem Überholmanöver und anschließendem Abkommen von der Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit an einen Baum.

Mehrere Notrufe gingen sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland beim Polizeipräsidium Freiburg ein.

Der Pkw-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden - das Fahrzeugwrack wurde sichergestellt.

Die Fahrbahn musste gereinigt werden, Spuren wurden gesichert. Daher war die Fahrbahn bis etwa 03:30 Uhr gesperrt.

Die Verkehrspolizei in Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Hinweise werden rund um die Uhr an das Polizeirevier in Waldshut, Tel. 07751 8316531, oder zu den Bürozeiten an den Wochentagen an die Verkehrspolizei in Waldshut, Tel. 07751 89630, erbeten.

