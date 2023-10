Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen - Pkw prallt auf der Gießenstraße gegen Zaun - vier Verletzte

*Zeugenaufruf*

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut-Tiengen

-Bad Säckingen

Am Sonntagmorgen gegen 04.50 Uhr befuhr ein schwarzer Audi A3 den Hebelweg, von Wallbach kommend, in Richtung Stadtmitte. Unmittelbar nach der Einmündung Hebelweg/Gießenstraße kam der Pkw aus unbekannter Ursache nach links von der Gießenstraße ab. Das Fahrzeug geriet in der Folge ins Schleudern und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Zaun sowie gegen eine Garage. Letztlich kam er, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, auf einem Zaun zum Stillstand.

Die vier Fahrzeuginsassen wurden teils erheblich verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Am Pkw entstand hoher Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, welchen der genannte Pkw vor dem Unfall aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen ist bzw. welche konkrete Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen gemacht haben, sich unter 07761 934-0 mit dem Polizeirevier Bad Säckingen in Verbindung zu setzen.

Stand: 29.10.2023, 09.15 Uhr

FLZ / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell