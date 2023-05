Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Barnd eines Vierseitenhofes

Schönstedt (ots)

Am 18.05.2023, gg. 03:20 Uhr, kam es in Schönstedt zum Brand eines Vierseitenhofes. Aus ungeklärter Ursache brannte eine Scheune sowei weiter Nebengelasse des Hofes nieder. Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Durch die umliegenden Ortsfeuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden von geschätzten 300.000,- EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei geführt und dauern noch an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell