FW Alpen: Spielenachmittag bei der Feuerwehr Alpen - Einheit Veen

30. Juli 2023

Am Sonntagnachmittag lud die Einheit Veen ab 14:00 Uhr Kinder und Jugendliche zu den Ferienspielen bei der Feuerwehr ein. Daraufhin kamen viele Interessierte zum Veener Feuerwehrgerätehaus am Halfmannsweg. Die Kinder erhielten eine Verzehr- und Spielekarte um sich damit an vielen Stationen rund ums Thema Feuerwehr zu begeistern. Es galt beispielsweise einen Rauchparcour zu bewältigen, erste Erfahrungen mit dem Sprechfunkgeräten zu machen oder Holzstäbe mit Schläuchen und Reifen umzukegeln. Zu den besonderen Highlights zählte für die meisten die Rundfahrt mit einem "großem Feuerwehrauto" oder das Spritzen mit einem "echten" Feuerwehrschlauch. Bei Kuchen und Getränke konnte viele Bürgerinnen und Bürger somit den Nachmittag gut verweilen. Während der Veranstaltung gab es durch die Wehrleute zwei Showübungen, die so manchen richtig beeindruckten. Zunächst wurde ein Fettbrand dargestellt. Das ein solcher Brand nicht mit Wasser gelöscht werden darf, wurde allen Anwesenden schnell deutlich. Etwas später wurde dann ein Feldbrand simuliert. Den Besuchern wurde dabei das Vorgehen mit dem "Tanklöschfahrzeug 4000" erläutert. Jedes Kind konnte nach erfolgter Absolvierung der verschiedenen Stationen seine ausgefüllte Karte in eine Lostrommel werfen, um an einer Verlosung teilzunehmen. Als Hauptpreis wurde die Ausrichtung eines Kindergeburtstages bei der Feuerwehr verlost. Der Gewinner Paul K. wird nun schriftlich benachrichtigt.

