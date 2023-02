LPI-EF: Berauschte Autofahrer erwischt

Erfurt (ots) - Am Wochenende vergriff sich ein Vandale am Auto einer Erfurterin. Die 71-jährige Frau hatte ihren Daimler-Benz am Freitagabend vor ihrem Haus in der Orionstraße geparkt. Am Montagmorgen stellte sie schließlich eine Beschädigung an der linken Seite ihres Autos fest. Eine unbekannte Person hatte den Wagen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und so mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Die Seniorin erstattete bei der Erfurter Polizei Strafanzeige ...

