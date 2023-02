Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: WhatsApp Falle

Erfurt (ots)

Am Montag brachten gleich zwei Personen bei der Erfurter Polizei einen Betrug zur Anzeige. Ein 65-jähriger Mann und eine 67 Jahre alte Frau waren Opfer der WhatsApp Betrugsmasche geworden. Der Mann hatte bereits am Sonntag seinem vermeintlichen Sohn bei der Begleichung einer Rechnung unter die Arme gegriffen und knapp 2.000 Euro überwiesen. Der Frau wurde am Montag in dem Nachrichtendienst vorgegaukelt, dass die Tochter aufgrund eines kaputten Handys eine Rechnung nicht zahlen kann. Auch sie verlor so an unbekannte Betrüger mehr als 1.700 Euro. Überweisen Sie niemals Geld auf fremde bzw. ausländische Konten. Erhalten Sie Zahlungsaufforderungen von fremden Nummern, ignorieren Sie diese und verständigen Sie im Zweifel die Polizei. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell