Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Bäckerei

Erfurt (ots)

Einbrecher leerten in Erfurt den Tresor einer Bäckerei. Ein Mitarbeiter stellte gestern bei Dienstbeginn eine beschädigte Tür des Ladens in Daberstedt fest. Diebe waren zwischen Samstagabend und Montagmorgen in die Bäckereifiliale eingebrochen. Dabei durchwühlten sie nicht nur mehrere Spinde und ein Büro, sondern öffneten auch mit Gewalt einen Tresor. Die unbekannten Diebe erbeuteten so mehrere hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell