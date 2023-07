Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Brand einer Hecke droht auf Garage überzugreifen

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Garagen-/Schuppenbrand

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 15:49 Uhr

Einsatzort: An der Vorburg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Vor Ort war es zu einem Heckenbrand in unmittelbarer Nähe einer Garage gekommen. Durch das schnelle Eingreifen von Anwohnern und Nachbarn, die das Feuer bereits mit einem Gartenschlauch gelöscht hatten, konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten an der Hecke mit einem S-Rohr durch und bewässerte die betroffene Umgebung. Der durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogene Dachüberstand wurde von außen über eine Steckleiter und der darüber liegende Dachboden von innen mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. In beiden Fällen gab es keine weiteren Auffälligkeiten, so dass die Feuerwehr den Einsatz nach rund einer Stunde beenden konnte.

