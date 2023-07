Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Sturmeinsätze für die Feuerwehr Schermbeck

Schermbeck

Die schweren Gewitter im Laufe des gestrigen Tages hielten auch die Feuerwehr Schermbeck auf Trab.

Insgesamt 9 Einsätze mussten in der Zeit von 16.50 Uhr bis 20.30 Uhr von den Löschzügen Schermbeck und Altschermbeck bewältigt werden.

Einsatzstellen waren an der Dämmerwalder Straße, An der Windmühle, an der Malberger Straße, am Gertendorfer Weg und Im schwarzen Grund. Hier waren mehrere Bäume umgestürzt und hatten teilweise auch Stromleitungen niedergerissen. Die Bäume wurden größtenteils mittels Motorkettensäge und teilweise auch mit Unterstützung der Drehleiter zerkleinert und beiseite geräumt oder die Einsatzstellen wurden durch das Ordnungsamt abgesperrt.

Eine weitere Einsatzstelle befand sich Am Bauernschott, wo ein Baum auf einen Balkon gestürzt war und dabei eine Scheibe zerschlagen hatte. Die Äste im Haus wurden mittels Motorkettensäge von den Einsatzkräften entfernt. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Eigentümer übergeben.

Einige weitere Einsätze auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck wurden gestern von der Feuerwehr Hamminkeln und von der Feuerwehr Hünxe bewältigt. Hierfür möchten wir DANKE sagen!

Zum Glück sind am gestrigen Tag keine Personen zu Schaden gekommen!

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell