Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 29.10.2023, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 23:00 Uhr brach bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Bleiche" in Herbolzheim ein.

Über ein aufgehebeltes Kellerfenster gelangten Sie in das Gebäudeinnere und durchsuchten es nach Wertgegenstände.

Über die Höhe des Diebstahlschadens können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei über das Hinweistelefon (Tel.: 0761-882-2880) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell