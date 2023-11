PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots) - Pfullendorf Flüchtender Ladendieb Am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr erkannte eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der St. Katharinenstraße, wie ein Dieb ein hochwertiges Parfüm entwendete. Als die Angestellte den Täter ansprach, flüchtete er zu Fuß in Richtung Paul-Heilig-Straße. Er wird als 170 cm groß, mit kurzen schwarzen, leicht gelockten Haaren, dunkel angezogen beschrieben. Er ...

