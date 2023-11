Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Etwa 10.000 Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 15.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Lindauer Straße. Ein 60 Jahre alter Renault-Fahrer hatte zu spät erkannt, dass eine vorausfahrende 65-jährige Autofahrerin im Bereich der Rotach am Fußgängerüberweg anhalten musste, um Passanten das Überqueren der Straße zu ermöglichen. In der Folge fuhr er wuchtig auf den VW auf. Der Wagen des Unfallverursachers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Meckenbeuren

Unbekannte werfen Scheibe ein - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Montagabend ein Wohnhaus im Blumenweg offenbar mit Steinen beworfen und dabei mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Durch den Bewurf ging ein Fenster zu Bruch. Bereits in den vergangenen Tagen will die Bewohnerin verdächtige Geräusche vernommen haben und schließt darauf, dass es bereits zuvor zu Steinwürfen gekommen war. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und bittet Zeugen, die am Montagabend gegen 21 Uhr oder bereits die Tage zuvor Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

