Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Motorradfahrer übersehen

Waldsee (ots)

Leicht verletzt wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Hanhofen bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L533. Zuvor war eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Hochstadt (Pfalz) von einem Feldweg auf die L533 abgebogen und hatte hierbei den bevorrechtigten Motorradfahrer übersehen. Durch die anschließende Kollision stürzte der 22-jährige und rutsche fast 70 Meter über die Fahrbahn. Im Anschluss klagte er über Schmerzen am Fuß und an der Hand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell