POL-PDLU: Römerberg - Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall an Kreuzung

Böhl-Iggelheim (ots) - Am Morgen des 06.08.2023, kam es gegen 5 Uhr in der Luitpoldstraße in Böhl-Iggelheim zu einem Einbruchsdiebstahl in ein dortiges Schreibwarengeschäft. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Glaseingangstür, um in das Geschäft zu gelangen. Die Täter dürften bei der Tatausführung aufgrund wachsamer Anwohner gestört worden sein, weshalb sie mit einem PKW in unbekannte Richtung flüchteten. ...

mehr