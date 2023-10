Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 23104.5 Itzehoe: Auto kollidiert mit Pedelec

Itzehoe (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Bike am Dienstagmorgen in Itzehoe hat die Zweiradfahrerin schwere Verletzungen erlitten. Sie kam in ein Krankenhaus.

Gegen 05.10 Uhr war ein Dithmarscher mit einem Opel auf der Schenefelder Chaussee in Richtung Innenstadt unterwegs. Er beabsichtigte, nach rechts in die Lise-Meitner-Straße abzubiegen und übersah dabei eine E-Bikerin, die aus Richtung Innenstadt den Radweg der Schenefelder Chaussee auf der falschen Seite befuhr und die Lise-Meitner-Straße überqueren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die 40-jährige Radlerin schwere Verletzungen erlitt.

An dem Rad der Frau entstand ein Totalschaden, an dem Auto beläuft sich die Schadenshöhe auf etwa 1.500 Euro. Der Insasse blieb unverletzt.

Merle Neufeld

