POL-IZ: 231004.1 Itzehoe: Einbruch in Einfamilienhaus

Büsum (ots) - Am Sonntag sind Unbekannte in eine Ferienwohnung in Büsum eingestiegen und haben aus einer Tasche ein Portemonnaie gestohlen. Mit der enthaltenen Karte kauften sie später Zigaretten. Im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 14.20 Uhr drangen Unbekannte auf unklarem Wege in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dithmarscher Straße ein. Im Inneren bedienten sie sich an dem Inhalt einer Handtasche - ...

