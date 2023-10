Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231002.6 Büsum: Einbruch in Ferienwohnung

Büsum (ots)

Am Sonntag sind Unbekannte in eine Ferienwohnung in Büsum eingestiegen und haben aus einer Tasche ein Portemonnaie gestohlen. Mit der enthaltenen Karte kauften sie später Zigaretten.

Im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 14.20 Uhr drangen Unbekannte auf unklarem Wege in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dithmarscher Straße ein. Im Inneren bedienten sie sich an dem Inhalt einer Handtasche - ein Portemonnaie nahmen sie mit. Mit der enthaltenen EC-Karte bezahlten die Täter gegen 14.20 Uhr Zigaretten an einem Automaten im Büsumer Bahnhof. Der Schaden hier beläuft sich auf 58 Euro, insgesamt auf rund 110 Euro.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich an die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Da dies nicht der erste Einbruch zur Tageszeit in eine Ferienwohnung ist, weist die Polizei nochmals darauf hin, dass Wohnungs-Nutzer bei Verlassen stets die Fenster schließen und die Wohnungstür, bestenfalls auch die Hauseingangstür, verschließen sollten. Zudem sollten Wertgegenstände, insbesondere in ebenerdigen Behausungen, nicht unbedingt sichtbar verwahrt werden.

