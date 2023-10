Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231002.3 Glückstadt: Sicherstellung von Drogen

Glückstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag waren der Anlass eines Einsatzes in Glückstadt eigentlich Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Letztlich mündete der Einsatz in einer Wohnungsdurchsuchung und in der Sicherstellung von Drogen und Waffen.

Gegen 02.40 Uhr fuhren Streifen in die Kremper Straße, weil es dort zu einer Auseinandersetzung mit einer unter Drogeneinfluss stehenden Person kommen sollte. Im Rahmen des Einsatzes tauchte der Rucksack eines 20-Jährigen auf, in dem sich einige Betäubungsmittel befanden. Zudem hatte der junge Mann mehrere hundert Euro Bargeld bei sich. Ein Staatsanwalt ordnete daraufhin die Sicherstellung von Geld; Handy und Drogen sowie die Durchsuchung des Wohnraumes des Beschuldigten an. Hierbei entdeckten die Einsatzkräfte unter anderem eine Softair-Waffe und Drogen und stellten die Beweismittel sicher.

Der 20-Jährige wird sich nun wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz verantworten müssen.

Gegen einen weiteren vor Ort Angetroffenen fertigten die Polizisten ein Strafanzeige wegen des unerlaubten Drogenbesitzes. Der ebenfalls 20-Jährige hatte eine kleinere Menge Cannabis bei sich.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell