Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231002.5 Peissen

Besdorf: Automatenaufbrecher unterwegs

Peissen / Besdorf (ots)

In den Nächten zu Samstag und zu heute waren Automatenaufbrecher im Kreis Steinburg unterwegs. In Peissen waren sie erfolgreich, in Besdorf blieb es bei einem Versuch, da ein Zeuge die Täter störte.

Am Samstagmorgen erhielt die Polizei Kenntnis von einem gewaltsam geöffneten Zigarettenautomaten in der Oberen Dorfstraße in Peissen. Unbekannte hatten das Gerät aufgeflext und den Großteil des Inhalts entnommen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, Hinweise auf die Diebe gibt es nicht.

Bei einer weiteren Tat in der Dorfstraße in Besdorf hörten Anwohner gegen 02.35 Uhr laute Geräusche. Einer der Zeugen trat vor die Tür, um den Ursprung des Lärms ausfindig zu machen. Dadurch verscheuchte er vier Täter, die sich ganz offensichtlich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht hatten. Das Öffnen war den Unbekannten bis zu ihrer Entdeckung jedoch nicht gelungen. Die Personen flüchteten in einem Fahrzeug in Richtung der Autobahn 23, eine Personenbeschreibung konnten die Beobachter nicht liefern. Der an dem Automaten entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen.

Zeugen, die in einem der Fälle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell