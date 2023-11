Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Dreiste Diebe lassen gestohlene Ware zurück - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem dreisten Diebstahl aus einem Lebensmitteldiscounter in der Adelheidstraße am Dienstag gegen 16.15 Uhr ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge betraten zwei Männer das Geschäft und füllten dort zwei Einkaufstaschen mit Lebensmitteln. Ein Komplize löste den Türmechanismus des Eingangs aus, woraufhin die Täter über den Parkplatz flüchteten. Dabei hatten sich die Diebe jedoch offenbar zu viel vorgenommen. Eine Plastiktüte riss, wodurch alle Waren auf den Parkplatz fielen, die andere Tasche wurde den Flüchtenden offenbar zu schwer, woraufhin sie diese abstellten und von dannen zogen. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise. Einer der Täter wird als 180 cm groß beschrieben und trug einen weißen Pullover, eine beige Steppweste, eine graue Jogginghose und schwarze Schuhe. Sein Begleiter wird als etwas kleiner beschrieben und hatte schwarze Schuhe, Hose und Oberteil und eine schwarze Kappe auf. Der Komplize trug eine lilafarbene Jacke. Alle drei hatten schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild.

Friedrichshafen

Handfeste Auseinandersetzung zwischen Männern

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen zwei Männer im Alter von 32 und 45 Jahren. Der Jüngere soll mit einem 16-Jährigen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ravensburger Straße aneinandergeraten sein. Im Laufe der Rangelei schlugen sowohl der 32-Jährige als auch dessen 45 Jahre alter Begleiter auf den jungen Mann ein. Dieser ergriff die Flucht und erstattete später Anzeige bei der Polizei, die nun wegen der Körperverletzung ermittelt.

Friedrichshafen

Ins Schleudern geraten - Autofahrt endet im Zaun

Ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer hat am Dienstagabend um kurz nach 18 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Der junge Fahrer war auf der Bundesstraße aus Eriskirch kommend unterwegs und wollte in Richtung Messe abfahren. In der Linkskurve in der Barbarossastraße geriet er ins Schleudern, kollidierte mit einer Straßenlaterne und kam am Sicherheitszaun des dortigen Flughafengeländes zum Stehen. Der 21-jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt. An seinem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, wie hoch dieser an der Laterne und dem Zaun ausfällt, ist aktuell nicht bekannt.

Markdorf

Vorfahrt genommen - Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr in der Straße "Am Stadtgraben" entstand mehrere tausend Euro Sachschaden. Eine 83 Jahre alte Renault-Fahrerin wollte vom Marktplatz auf die Vorfahrtsstraße einfahren und übersah dabei den von links nahenden Audi eines 27-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. An beiden Pkw dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 9.000 Euro entstanden sein.

Uhldingen-Mühlhofen

Einem Wildtier ausgewichen - Auto überschlägt sich neben der Fahrbahn

Weil sie offenbar einem Wildtier ausweichen musste, endete die Fahrt einer 26-jährigen VW-Fahrerin am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr neben der Fahrbahn. Die Frau war auf der K 7765 in Richtung Uhldingen-Mühlhofen unterwegs und wich dem Tier ihren Angaben zufolge reflexartig aus. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, der mit einem kleinen Baum zusammenstieß und auf dem Dach in einem Graben zum Liegen kam. Die 26-Jährige zog sich bei dem Unfall den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Ihr Wagen, an dem etwa 15.000 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Vorwiegend in der Nacht- und Dämmerungszeit kommt es aktuell häufig zu unangekündigtem Wildwechsel. Die Polizei rät dazu, insbesondere in Waldgebieten oder im Bereich von Feldern besonders vorausschauend und aufmerksam zu fahren und die Geschwindigkeit zu reduzieren. Beim Erblicken eines Tiers sollte gebremst und abgeblendet werden. Reißen sie nicht ruckartig am Steuer um auszuweichen, der Kontrollverlust über das eigene Fahrzeug kann deutlich größere Gefahren mit sich bringen. Wenn ein Zusammenstoß nicht verhindert werden konnte ist es wichtig, das verletzte Tier nicht einfach auf der Fahrbahn zurückzulassen, sondern die Gefahrenstelle durch das Einschalten des Warnblinklichts sowie gegebenenfalls eines Warndreiecks abzusichern und die Polizei oder einen zuständigen Jagdpächter zu informieren. Halten Sie dabei Abstand von den verletzten und dadurch oft aggressiven Wildtieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell